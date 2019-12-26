«НАШЕ Радио» начало вещать в столице Черноземья

Отличная новость постучалась к нам в двери почти за 5 дней до Нового года. В полку НАШИх радиослушателей прибыло - началось вещание в Воронежской области. Радиослушатели Воронежа теперь могут настраивать свои радиоприемники на частоту 100,7 FM. Одним словом, НАС стало на 1 050 000 человек больше.

Теперь жители столицы Черноземья будут слушать хорошую музыку в любое время суток, встретят Новый год вместе с НАШИми рокерами, проведут много-много прекрасных часов и минут в компании с замечательными ведущими «НАШЕго Радио»: с 7.00 до 11.00 помогут быстро проснуться в утреннем шоу «Подъёмники» Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков. С 12.00 до 16.00 неподражаемая парочка шоу «Тариф Дневной» Надежда Епифанова и Дмитрий Ленский «перемоет всем косточки». А с 16.00 до 20.00 эрудит и острослов Игорь Седов даст ценные советы в программе «10 баллов».

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