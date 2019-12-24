Мечты сбываются! «НАШЕ Радио» вручило ключи от «НАШЕй копейки»

Победитель конкурса «НАША копейка», многодетный отец Владимир Наумушкин давно грезил об отечественном ретро автомобиле: безуспешно 2 года искал в разных гаражах хороший экземпляр для реставрации.

Наконец, «НАШЕ Радио» и автомузей «Моторы Октября» помогли воплотить мечту НАШЕго слушателя в жизнь. Теперь житель Тулы станет полноправным хозяином красной ВАЗовской «копейки» с черным кожаным салоном.

«Семья у нас большая, многодетная. У меня три сына, двое из которых участвовали в розыгрыше. Один не смог, потому что ему всего полгода. В летние хорошие деньки будем на нашей «копейке» кататься. Любовь к машинам папа привил с 6 лет, как посадил меня на коленки за руль», — сказал победитель.

«НАШЕ Радио» Владимир слушает уже 12 лет, сразу, как оно появилось в городе. О конкурсе НАШ герой узнал в первый же день розыгрыша, когда в гости утреннего шоу «Подъемники» пришел Дмитрий Октябрьский (основатель автомузея).

«Когда выиграл еще не понимал, что происходит - мой ли ответ со словом "тур" принял Андрей Ломанов? Нужно было правильно ответить на вопрос: в каком ралли в 1973 году в Европе наша "Лада" завоевала "золото" и "серебро"? Я сразу вспомнил и быстро ответил - Тур Европы 1973. Я об этом читал в книге "ВАЗ. Страницы истории"», — отметил Наумушкин.

Вечеринка «НАШЕго Радио» и вручение призов получились душевными и по-семейному добрыми. Гости с удовольствием разбредались по огромным ангарам, изучали автореликвии. Потом под впечатлением возвращались к НАШИм ведущим Александру Бону, Тане Борисовой и Андрею Ломанову, которые приготовили удивительные ретро подарки и ВИП-билеты на «НАШЕСТВИЕ-2020» всем финалистам конкурса. В разгаре вечера «Моторы Октября» оживило роковое звучание группы «Конец фильма».







