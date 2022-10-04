«НАШЕ Радио» начало вещание в Тимашевске
Радиостанция «НАШЕ Радио» продолжает расширять территорию вещания! К сети вещания присоединился город Тимашевск в Краснодарском крае.
Потенциальное число слушателей в этом населённом пункте составляет 50 тысяч человек. Одну из ведущих российских радиостанций можно услышать в Тимашевске на частоте 92.1 FM.
Ранее «НАШЕ Радио» появилось в городе Набережные Челны, республика Татарстан, на частоте 95.9 МГц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«НАШЕ Радио» - одна из ведущих российских радиостанций. Каждый день ее слушают около 6 млн человек. Основу плейлиста радиостанции представляют группы «Агата Кристи», ДДТ, «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие.
Больше о радиостанции можно узнать на официальном сайте nashe.ru
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