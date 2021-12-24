«НАШЕ Радио» начало вещание в Ставрополе
Радиостанция «НАШЕ Радио» начала свою работу в Ставрополе. Частота вещания составит 99.1 FM.
Потенциальное число слушателей радио теперь увеличилось на 455 тысяч человек.
Ранее в этом году к сети вещания «НАШЕ Радио» присоединился Смоленск и Смоленская область.
«НАШЕ Радио» остается одной из ведущих российских радиостанций. Радио каждый день слушают около 6 млн человек. Основу плейлиста радиостанции представляют группы «Агата Кристи», ДДТ, «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие.
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