«НАШЕ Радио» начало вещание в Ставрополе

Радиостанция «НАШЕ Радио» начала свою работу в Ставрополе. Частота вещания составит 99.1 FM.

Потенциальное число слушателей радио теперь увеличилось на 455 тысяч человек.

Ранее в этом году к сети вещания «НАШЕ Радио» присоединился Смоленск и Смоленская область.

«НАШЕ Радио» остается одной из ведущих российских радиостанций. Радио каждый день слушают около 6 млн человек. Основу плейлиста радиостанции представляют группы «Агата Кристи», ДДТ, «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и многие другие.

