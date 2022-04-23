Наргиз обратилась к журналистам после критики из-за ее переезда в Узбекистан
После переезде из России в Узбекистан певицу Наргиз Закирову раскритиковали СМИ. Певица жестко ответила журналистам, сообщает «Пятый канал».
Она заявила, что из 100% журналистов только семь - сильные и доблестные, обладающие красивым слогом и здравым умом. По мнению Наргиз, журналисты большинства изданий несвободны в изложении своих мыслей, при этом сама певица уже высказала свою позицию в социальных сетях.
«Понимаю, что у вас, журналистов, сложилось ко мне определенное отношение. Я у вас костью в горле стою с 2014 года. И эта кость не пропала и все больше разрастается. Для меня это большая честь, что вы про меня пишите. Если бы я ничего не представляла из себя, то обо мне бы не писалось ничего, даже плохого», — написала Наргиз.
Артистка отметила, что никуда не «сбегала» и не «перевозила семью».
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