Найк Борзов: Я уже год на карантине

Режим самоизоляции в России продлен до 11 мая. Как и большинство сознательных россиян музыкант Найк Борзов находится на карантине, во время которого активно занимается творчеством. Певец представил новую песню с готовящегося к выходу альбома «Капля крови Создателя». Трек «Слышу тьму» Найку помогла исполнить его дочь Виктория.

«Последний год я находился в плотном карантине, записывал пластинку и не общался практически ни с кем. Давал очень мало концертов и, собственно, сейчас продолжаю в том же режиме. Альбом уже почти готов — я доделываю последние штрихи, вовсю идет сведение. И у меня, в принципе, ситуация такая — я сижу у себя в подвале в карантине и мучу то, что мутил весь прошлый год» - рассказал музыкант.

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Ранее в эфире НСН актёр, участник «Квартета И» Камиль Ларин рассказал о том, что он уже больше месяца находится в режиме самоизоляции, переживая творческий подъём.



