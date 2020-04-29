Актёр Камиль Ларин на самоизоляции придумывает сказки для «маленьких взрослых»
Актёр, участник «Квартета И» Камиль Ларин в эфире НСН рассказал о том, что он уже больше месяца находится в режиме самоизоляции, переживая творческий подъём.
Режим самоизоляции в России продлен до 11 мая. Как и большинство сознательных россиян актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Камиль Ларин старается без надобности не выходить из дома и на карантине занимается творчеством.
«Жизнь прекрасна, я нахожусь на природе, за городом на самоизоляции. Я давно нахожусь на самоизоляции, больше месяца. Первые две недели я одуревал: там прибрал, здесь что-то сделал, а потом как-то начал понимать, что пора заняться творчеством. Я начал читать "сказки на ночь" для "маленьких взрослых". Я сам придумываю сценарий сказки, если сразу удается придумать начало, финал и пару шуток, то все остальное идет импровизацией, правда записываю несколько дублей. Мои сказки изначально предполагались для взрослых, но многие мне пишут, что слушают эти сказки со своими детьми от 4 лет и старше, и очень хорошо, что я не использовал в своей речи никаких нецензурных выражений. Многие подписчики иногда просят даже продолжение некоторых сказок, вот поэтому после карантина, возможно, даже выпущу аудиосборник», - рассказал Камиль Ларин
Ранее, в эфире НСН рок-музыкант, лидер группы «Северный Флот» Александр Леонтьев призвал не нарушать режим самоизоляции.
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