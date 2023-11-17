Найденную на «Ленфильме» партитуру «Шерлока Холмса» передали Филармонии

Женщина нашла партитуру «Шерлока Холмса» композитора Владимира Дашкевича в коробках с мусором около «Ленфильма» в Санкт-Петербурге, пишет издание «Фонтанка». Сейчас находку передали в библиотеку петербургской Филармонии им. Д. Д. Шостаковича.

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Написанные от руки ноты датированы 1978 годом. Их случайно выбросили при расхламлении помещений рабочими. Теперь они будут храниться в Филармонии.

В начале 2024 года известному композитору Дашкевичу исполнится 90 лет. Вероятно, найденная партитура вдохновит Филармонию на организацию концертов музыки Дашкевича.

Ранее стало известно, что в Петербурге пройдет XI Международный органный фестиваль «Мариинский», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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