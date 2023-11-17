Найденную на «Ленфильме» партитуру «Шерлока Холмса» передали Филармонии

Написанные от руки ноты датированы 1978 годом. Их случайно выбросили при расхламлении помещений рабочими. Теперь они будут храниться в Филармонии.

В начале 2024 года известному композитору Дашкевичу исполнится 90 лет. Вероятно, найденная партитура вдохновит Филармонию на организацию концертов музыки Дашкевича.

Ранее стало известно, что в Петербурге пройдет XI Международный органный фестиваль «Мариинский», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

