Найденную на «Ленфильме» партитуру «Шерлока Холмса» передали Филармонии
Женщина нашла партитуру «Шерлока Холмса» композитора Владимира Дашкевича в коробках с мусором около «Ленфильма» в Санкт-Петербурге, пишет издание «Фонтанка». Сейчас находку передали в библиотеку петербургской Филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
Написанные от руки ноты датированы 1978 годом. Их случайно выбросили при расхламлении помещений рабочими. Теперь они будут храниться в Филармонии.
В начале 2024 года известному композитору Дашкевичу исполнится 90 лет. Вероятно, найденная партитура вдохновит Филармонию на организацию концертов музыки Дашкевича.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru