В подмосковном Клину откроют филиал Московской областной филармонии
Филиал Московской областной филармонии планируется открыть в подмосковном городе Клин.
Как ожидается, филиал появится на территории будущего фестивального центра «Вселенная Чайковского». Об этом в эфире «Радио 1» рассказала глава городского округа Алена Сокольская.
По словам Сокольской, в настоящее время есть распоряжение для разработки проекта фестивального центра. Она отметила, что временной вопрос обсуждается.
Как заявила глава Клина, помимо филиала филармонии в центре планируются большое количество залов для других кластерных объектов.
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