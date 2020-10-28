В подмосковном Клину откроют филиал Московской областной филармонии

Филиал Московской областной филармонии планируется открыть в подмосковном городе Клин.

Как ожидается, филиал появится на территории будущего фестивального центра «Вселенная Чайковского». Об этом в эфире «Радио 1» рассказала глава городского округа Алена Сокольская.

По словам Сокольской, в настоящее время есть распоряжение для разработки проекта фестивального центра. Она отметила, что временной вопрос обсуждается.

Как заявила глава Клина, помимо филиала филармонии в центре планируются большое количество залов для других кластерных объектов.

