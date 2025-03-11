В Петербурге пройдет масштабный drum&bass фестиваль «Пиратская Станция»

Самый масштабный drum&bass фестиваль России «Пиратская Станция: Doomsday» пройдет 19 апреля в Петербурге, гости соберутся в СК «Юбилейный», рассказали организаторы.

Новое шоу перенесет зрителей в постапокалиптический мир будущего. После глобальной катастрофы, вызванной искусственным интеллектом и алчностью людей, Земля изменилась до неузнаваемости: мир заполонили механические существа и неведомые формы жизни, а небольшая группа выживших впервые покидает подземное убежище, чтобы найти выход.

Проводниками в этом путешествии станут диджеи Cutworx, Electrosoul System b2b Anna Sunnet, Saint Rider, Vein, Gvozd, а также два секретных зарубежных гостя, имена которых будут раскрыты на самом мероприятии.

Мероприятие берет свое начало в 2003 году в Санкт-Петербурге, когда команда энтузиастов решила вывести drum&bass культуру на новый уровень.

