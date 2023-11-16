На Урале симфонический оркестр исполнит хиты «Короля и Шута»

Концерт пройдет в субботу, 18 ноября в МТС Live Hall. На мероприятии прозвучат знаменитые хиты панк-группы в инструментальных версиях в исполнении симфонического оркестра, хора и органа. Все это будет проходить в сопровождении шоу,

Многие музыканты Imperial Orchestra признались, что являются поклонниками творчества коллектива. По этой причине, отмечают музыканты, работа над концертом была особенной.



