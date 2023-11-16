На Урале симфонический оркестр исполнит хиты «Короля и Шута»
16 ноября 202319:43
В Екатеринбурге пройдет симфоническое шоу по песням группы «Король и Шут», пишет «КП-Екатеринбург».
Концерт пройдет в субботу, 18 ноября в МТС Live Hall. На мероприятии прозвучат знаменитые хиты панк-группы в инструментальных версиях в исполнении симфонического оркестра, хора и органа. Все это будет проходить в сопровождении шоу,
Многие музыканты Imperial Orchestra признались, что являются поклонниками творчества коллектива. По этой причине, отмечают музыканты, работа над концертом была особенной.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Time: США предупредили Зеленского о возможном проигрыше в конфликте с Россией
- Набиуллина: каждый процент инфляции стоит россиянам 600 млрд рублей
- СМИ назвали причину приезда Леонтьева в Россию
- Эстония допустила полное закрытие погранпереходов с Россией
- На Урале симфонический оркестр исполнит хиты «Короля и Шута»
- При частичном обрушении пятиэтажки в Астрахани погибла женщина
- Жительница Подмосковья избила ветерана Великой Отечественной войны
- СМИ: на Украине школьник получил семь лет за передачу РФ сведений о ВСУ
- Против Арестовича на Украине возбудили уголовное дело
- Фигуристку Варвару Медведеву уронили вниз головой на Гран-при России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru