На премии «Все цвета джаза» представили технологии будущего

Компания разработала специальное приложение с помощью которого, гости премии могли визуализировать понравившийся музыкальный фрагмент одной из композиций. Отрывок любого джазового произведения с помощью разработки «Почты России» превращался в образы, которые переносились на открытки.

Ключевым составляющим фестиваля «Все цвета джаза» традиционно стало вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки. Своими впечатлениями от фестиваля с НСН поделился ведущий церемонии, художник Андрей Бильжо.