На премии «Все цвета джаза» представили технологии будущего
Юбилейная церемония вручения премии «Все цвета джаза» прошла в эти выходные, 25 мая в Саду «Эрмитаж». Впервые за историю своего существования она состоялась в формате фестиваля на открытом воздухе. В честь праздника джаза, который организовало Радио JAZZ 89.1 FM, технологический партнер премии «Почта России» сделала для гостей и участников фестиваля необычный подарок.
Компания разработала специальное приложение с помощью которого, гости премии могли визуализировать понравившийся музыкальный фрагмент одной из композиций. Отрывок любого джазового произведения с помощью разработки «Почты России» превращался в образы, которые переносились на открытки.
Ключевым составляющим фестиваля «Все цвета джаза» традиционно стало вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки. Своими впечатлениями от фестиваля с НСН поделился ведущий церемонии, художник Андрей Бильжо.
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