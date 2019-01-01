Музыка

На премии «Все цвета джаза» представили технологии будущего

27 мая20:15

Юбилейная церемония вручения премии «Все цвета джаза» прошла в эти выходные, 25 мая в Саду «Эрмитаж». Впервые за историю своего существования она состоялась в формате фестиваля на открытом воздухе. В честь праздника джаза, который организовало Радио JAZZ 89.1 FM, технологический партнер премии «Почта России» сделала для гостей и участников фестиваля необычный подарок.

«Все цвета джаза» в лицах и красках. ФОТО

Компания разработала специальное приложение с помощью которого, гости премии могли визуализировать понравившийся музыкальный фрагмент одной из композиций. Отрывок любого джазового произведения с помощью разработки «Почты России» превращался в образы, которые переносились на открытки.

Ключевым составляющим фестиваля «Все цвета джаза» традиционно стало вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки. Своими впечатлениями от фестиваля с НСН поделился ведущий церемонии, художник Андрей Бильжо.

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ФОТО: Евгения Юшкова
ТЕГИ:Премия "все Цвета Джаза"ФестивальПочта России