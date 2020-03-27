На первую квартирную вечеринку «НАШЕго Радио» придет Юрий Музыченко

«НАШЕ Радио» с 27 марта – на время внеурочных каникул для сокращения угрозы быстрого распространения коронавируса – запускает прямые эфиры в Instagram «Для тех, кто дома». И первым гостем на «квартирной вечеринке» станет фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко. Эфир состоится в 13 часов.

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Эта санкт-петербургская группа заявила о себе в 2016 года, выложив в сеть первую песню «Russian Style». И уже летом того же года коллектив отправился в фестивальный тур по России, в рамках которого принял участие в «НАШЕСТВИИ». Группа собирает тысячные залы в разных городах России и звучит на разных радиостанциях, в том числе и на «НАШЕм Радио».

Ранее НСН сообщала, что фестиваль «Нашествие» совместно с японским брендом шин TOYO TIRES запускает конкурс с масштабным призовым фондом. 25 марта на «НАШЕм радио» стартовала акция «НАШИ НА TOYO TIRES». Победители смогут забрать - комплект SUPER VIP билетов на Нашествие 2020, два комплекта летних шин Toyo Tires, три пары VIP билетов на Нашествие 2020 и другие призы.

