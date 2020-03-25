«Нашествие» совместно с TOYO TIRES разыгрывает призы

Фестиваль «Нашествие» совместно с японским брендом шин TOYO TIRES запускает конкурс с масштабным призовым фондом.

25 марта на НАШЕм радио стартовала акция «НАШИ НА TOYO TIRES». Благодаря партнёру фестиваля «Нашествие - 2020» – производителю инновационных японских шин TOYO TIRES – у слушателей появилась возможность выиграть ценные призы. Среди них комплект SUPER VIP билетов на Нашествие 2020, два комплекта летних шин Toyo Tires, три пары VIP билетов на Нашествие 2020, пять пар FАN билетов на Нашествие 2020, тридцать билетов для автомобиля на Нашествии 2020, а также пятьдесят отличных сувенирных наборов TOYO TIRES.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо в срок до 9 апреля сфотографировать свой автомобиль с шинами TOYO TIRES (на колёсах) и отправить заявку на участие.



Итоги конкурса будут подведены 10 апреля в прямом эфире «Подъёмники». Ведущие определят счастливых обладателей пары SUPER VIP билетов на «Нашествие-2020» и двух комплектов шин TOYO TIRES, а призёров, которые получат отличные сувенирные наборы, выявит генератор случайных чисел.

