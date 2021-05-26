Оркестр, девушки, «Стрижи». Группа «Ария» о самых запоминающихся моментах «Нашествия»

В этом году главный фестиваль страны возвращается после вынужденного перерыва в связи с распространением коронавирусной инфекции. «Нашествие-2021» сменило площадку, на этот раз «Главное приключение года» пройдет в подмосковном Серпухове.

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гитарист и бессменный участник группы «Ария» Владимир Холстинин поздравил фестиваль с новым местом проведения.

«Для меня хорошо! Оно теперь ближе будет, «Нашествие». Ближе ехать», - сказал артист.

Вокалист коллектива Михаил Житняков согласился со своим коллегой.

«Я солидарен с Владимиром, для меня юг Московской области более предпочтительное направление. Что касается возвращения самого фестиваля, то это, безусловно, хорошая новость, люди соскучились по фестивалям, по масштабным событиям. И то, что он пройдет в этом году - не важно, в каком месте, - это уже здорово», - отметил он.

По словам Холстинина, «Нашествие», чтобы оправдать свое название, должно чаще менять площадку.

«Если фестиваль постоянно проходит в одном и том же месте, то термин «Нашествие» уже нельзя употреблять, нашествие же бывает всего один раз на одном месте, потом надо в другом проводить, чтобы оправдывать название», - в шутку сказал музыкант.

Говоря о фестивале, участники группы «Ария» вспомнили самые запоминающиеся случаи с «Нашествия». Житнякова поразило авиашоу, за которым он наблюдал с бэкстейджа.

«В 2013 году мы только вернулись из заграничных гастролей и буквально с корабля на бал поехали выступать на «Нашествие». И было очень приятно выступать после авиашоу. Сейчас уже точно не помню, были это «Стрижи» или «Русские витязи». Авиационная группа, которая пролетала достаточно низко над полем, с характерным мощным звуком, выполняла фигуры высшего пилотажа. Смотреть на них было одно удовольствие, и сразу после них ты выходишь на сцену воодушевленный. Это было очень здорово!» - рассказал вокалист «Арии».

Холстинин вспомнил сразу две истории связанные с «Главным приключением года».

«Каждый фестиваль для меня запомнился чем-то необычным. Первый в моей жизни фестиваль «Нашествие» в Раменском, для нас это было первое масштабное выступление с симфоническим оркестром. Мы боялись, как все пройдет, волновались, но получилось все замечательно. В другой раз в 2008 году на подъезде нас встретили милые девушки с большими черными пакетами и сказали, что нужно замотать в них ноги по самое колено и закрепить пластырем, потому что дальше будет грязь. Мы сказали: «Металлисты грязи не боятся, подумаешь – грязь!» А грязь действительно была по колено! Ну это тоже романтика, это все запомнилось, как мы сидели в этих мешках для мусора. И кстати, я потом этот лайфхак очень удачно применял на рыбалке, в лесу и так далее. Берешь с собой пачку пакетов и отлично себя чувствуешь!» - поделился собеседник агентства.

«Нашествие» соберет всех любителей живой отечественной музыки в подмосковном Серпухове с 30 июля по 1 августа. Организаторы уже начали заявлять участников «Главного приключения года», среди них такие группы как «Крематорий», «Мельница», «Ночные снайперы», «Машина времени», «НАИВ», «Сплин» и многие другие.

