На «Нашествии» откроется рестроспективная фотовыставка
На поле «Нашествия 2019» развернется юбилейная фотовыставка из собранных за 20 лет существования фестиваля снимков. Среди представленных фотографий - кадры, сделанные во время выступлений музыкантов, и закулисные съёмки, которыми поделились фотографы Игорь Верещагин, Сергей Рогозин, Юлия Комарова, Иван Кобяков и Евгений Рудницкий.
Посетить ретроспективную экспозицию, расположенную в специальном шатре в общей зоне, сможет любой желающий. В ходе фестиваля на фотографиях формата А0 появятся и автографы изображенных на них артистов. Именно эти снимки будут представлены на благотворительном аукционе, средства с которого организаторы перечислят в пользу «Конаковского специализированного Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики». Аукцион стартует 19 июля в 12.00 на краудфандинговой платформе Planeta.ru и продлится до 1 августа. Там же можно будет приобрести и другие фотографии, но в меньшем формате.
Идею поддержал один из хэдлайнеров «Нашествия 2019» Гарик Сукачёв. Артист даже решил предоставить в качестве экспоната свой кастом-байк «Hobo» (англ. - «Бродяга»), сделанный на базе мотоцикла Harley-Davidson Softail Slim дилерским центром легендарной американской марки в Новосибирске. Зрители смогут сфотографироваться с ним и увидеть фотографии Гарика со съемок фильма «То, что во мне».
Информация об организаторе акции, условиях проведения аукциона, сроках, месте и порядке получения аукционных работ будет доступна с 19 июля по ссылке https://planeta.ru/campaigns/nashestvie2019.
Фестиваль «Нашествие 2019» пройдет с 18 по 21 июля в Большом Завидово Тверской области.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- На Украине заявили о способности «снести» Крымский мост за минуты
- Москалькова попросила освободить Вышинского под подписку о невыезде
- Алибасов обрушился на своего лечащего врача из-за обвинений в алкоголизме
- Рар: Европа и Россия сваливают друг на друга завершение войны в Донбассе
- Стало известно, когда «Нашествие-2019» откроет двери для зрителей