На поле «Нашествия 2019» развернется юбилейная фотовыставка из собранных за 20 лет существования фестиваля снимков. Среди представленных фотографий - кадры, сделанные во время выступлений музыкантов, и закулисные съёмки, которыми поделились фотографы Игорь Верещагин, Сергей Рогозин, Юлия Комарова, Иван Кобяков и Евгений Рудницкий.

Посетить ретроспективную экспозицию, расположенную в специальном шатре в общей зоне, сможет любой желающий. В ходе фестиваля на фотографиях формата А0 появятся и автографы изображенных на них артистов. Именно эти снимки будут представлены на благотворительном аукционе, средства с которого организаторы перечислят в пользу «Конаковского специализированного Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики». Аукцион стартует 19 июля в 12.00 на краудфандинговой платформе Planeta.ru и продлится до 1 августа. Там же можно будет приобрести и другие фотографии, но в меньшем формате.

Идею поддержал один из хэдлайнеров «Нашествия 2019» Гарик Сукачёв. Артист даже решил предоставить в качестве экспоната свой кастом-байк «Hobo» (англ. - «Бродяга»), сделанный на базе мотоцикла Harley-Davidson Softail Slim дилерским центром легендарной американской марки в Новосибирске. Зрители смогут сфотографироваться с ним и увидеть фотографии Гарика со съемок фильма «То, что во мне».

Информация об организаторе акции, условиях проведения аукциона, сроках, месте и порядке получения аукционных работ будет доступна с 19 июля по ссылке https://planeta.ru/campaigns/nashestvie2019.

Фестиваль «Нашествие 2019» пройдет с 18 по 21 июля в Большом Завидово Тверской области.

