На Мадонну подали иски из-за задержки начала шоу в Нью-Йорке
Два жителя Нью-Йорка подали иск к певице Мадонне, сообщает ABC News.
Они обвинили исполнительницу в задержке начала шоу, на которое они приобрели билеты, на более чем два часа.
Истцы заявили, что из-за этого им после концерта пришлось добираться домой на такси. Кроме того, они не выспались, что негативно отразилось на их работе, куда они отправились утром на следующий день.
Сумма компенсации и размер морального вреда, которую потребовали двое мужчин, не уточняется.
Телеканал напомнил, что аналогичные иски в адрес Мадонны поступали и в 2019 году во время тура Madame X.
Ранее Светлана Лобода проиграла суд автору хита «К чёрту любовь» Олегу Влади, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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