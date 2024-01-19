На Мадонну подали иски из-за задержки начала шоу в Нью-Йорке

Они обвинили исполнительницу в задержке начала шоу, на которое они приобрели билеты, на более чем два часа.

Истцы заявили, что из-за этого им после концерта пришлось добираться домой на такси. Кроме того, они не выспались, что негативно отразилось на их работе, куда они отправились утром на следующий день.

Сумма компенсации и размер морального вреда, которую потребовали двое мужчин, не уточняется.

Телеканал напомнил, что аналогичные иски в адрес Мадонны поступали и в 2019 году во время тура Madame X.

Ранее Светлана Лобода проиграла суд автору хита «К чёрту любовь» Олегу Влади, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



