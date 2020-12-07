На «голубые огоньки» старых не зовут
Новогодние «голубые огоньки» стали одной из самых обсуждаемых тем в сети. НСН выяснила, кого в новогоднюю ночь не увидят зрители, а кого и вовсе отказались приглашать на съемки.
Пока одни артисты бойкотируют «голубые огоньки» и грозят оставить россиян у экранов телевизоров без новогодних развлечений, других вовсе не зовут.
Ранее в СМИ появилась информация, что певец Валерий Меладзе призвал всех артистов отказаться от участия в съемках новогодних программ. Таким образом артист планирует бороться с «несправедливым» решением о введении жестких мер профилактики коронавируса. После громких заявлений у Меладзе нашлись последователи, кто так же, как и он, отказывается принимать участие в «голубых огоньках». Так, к примеру, "королева" русского шансона Любовь Успенская не считает нужным тратить на съемки в «голубых огоньках» целый день. А певица Алсу беспокоится о собственном здоровье и здоровье своей семьи и заявляет, что один год без нее аудитория переживет.
Но, несмотря на бойкот, запись «голубого огонька» идет полным ходом. И тому доказательство - видео из социальных сетей Кристины Орбакайте. На ролике заснят момент выступления артистки на сцене в окружении танцоров и других приглашенных звёзд. Но на праздник светской жизни, к сожалению, попали не все. Так, к примеру, солистку группы «Reflex» Ирину Нельсон не позвали потому, что она «старая».
«Теперь официально. На телеканале "Россия" меня не будет в новогодних программах потому, что я не нравлюсь лично большому человеку в музыкальной редакции. Причина? Я уже старая. Противно от того, что на ТВ ничего не меняется. Все мы, обычные люди, смотрящие ящик, до сих пор зависим от мнения какого-то одного человека» - заявила Ирина Нельсон в инстаграме.
Ранее директор Ротару подтвердил ее участие в «Голубом огоньке».
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