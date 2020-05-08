Музыканты проедают последние сбережения

Это подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пояснив, что таково эпидемиологическое правило – выход из режима ограничений так же постепенно, как их вступление в силу. Снятие запрета на проведение массовых мероприятий «будет финальной точкой», - сказала Анна Попова. Введенный первым запрет на массовые мероприятия таким образом и продлится дольше всех остальных мер борьбы с коронавирусом. Стало быть, и перерыв в гастрольной деятельности российских музыкантов продлится дольше, чем вынужденный простой в других сферах деятельности. Группу «Мумий Тролль» коронавирус застал в самый разгар подготовки к юбилею. Но, как следует из интервью НСН лидера коллектива Ильи Лагутенко, музыканты не унывают и на самоизоляции.