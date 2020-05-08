Музыканты проедают последние сбережения
Запрет на проведение массовых мероприятий будет отменен самым последним из всех ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Это подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пояснив, что таково эпидемиологическое правило – выход из режима ограничений так же постепенно, как их вступление в силу. Снятие запрета на проведение массовых мероприятий «будет финальной точкой», - сказала Анна Попова. Введенный первым запрет на массовые мероприятия таким образом и продлится дольше всех остальных мер борьбы с коронавирусом. Стало быть, и перерыв в гастрольной деятельности российских музыкантов продлится дольше, чем вынужденный простой в других сферах деятельности. Группу «Мумий Тролль» коронавирус застал в самый разгар подготовки к юбилею. Но, как следует из интервью НСН лидера коллектива Ильи Лагутенко, музыканты не унывают и на самоизоляции.
«Мы с группой сейчас находимся в стадии записи нового альбома, хотя мы и планировали закончить эту запись до лета текущего года, но мы никак не предполагали, что будем проводить время не в студии все вместе, а на удаленке. Конечно в самоизоляции никакой сложности нет. Коронавирус нашу группу застал как раз в разгаре подготовки к нашему юбилею. Таким образом, не получилось провести юбилейных концертов и студийные сессии прервались. Вакцину музыкантам вряд ли удастся изобрести, но добрым словом и хорошей песней мы всегда готовы поддержать вас»
Лидера группы «НАИВ!» коронавирус застал в США. И оставил практически без средств к существованию. Александр Чача Иванов рассказал НСН в эфире НАШЕго радио, что пытается получить пособие по безработице:
«У группы «Наив» должны были начаться концерты, которые перенеслись на лето... Лично я не имею уже средств к существованию, у меня нет никаких денег и заработков. Я безработный. И уже начинаю подумывать о том, чтобы написать письмо Дяде Сэму, чтобы тот подкинул мне деньжат по пособию по безработице», - признался лидер «НАИВа».
Концертов не будет еще долгие месяцы, - уверенность в этом высказал лидер группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин.
По его словам, музыкальная индустрия оказалась настолько в тяжелой ситуации, что ее можно сравнить только с туристической индустрией:
«Конечно, у каждого из нас, артистов, плюс-минус были некие сбережения, которые сейчас тупо проедаются» - заявил музыкант.
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