Музыканты о пандемии: Прекратите пиарить коронавирус и слушайтесь маму!

Режим самоизоляции в России продлен до лета. Власти подготовили алгоритм постепенного снятия ограничений для регионов. Но говорить о полном снятии режима самоизоляции пока рано, россияне и после 12 мая будут вынуждены оставаться дома. Музыканты и артисты не стали исключением. Они просят всех россиян оставаться дома и активно мыть руки. Лидер группы «Заточка» Юрий Новокаин в эфире НСН призвал не терять зря времени на самоизоляции и узнать, чем же занимается ваше домашнее животное пока вы ходите на работу.

«Салют, братва! Мы со всей ответственностью призываем вас перекантоваться немного дома. Прочитайте книгу, разберите кладовку, выясните, наконец, чем занимается ваша кошка, пока вы прежде были на работе, в общем. держитесь. Обязательно мойте руки, слушайте маму, не трогайте каку. Скоро все это закончится, и мы приедем к вам с концертами» - сказал Юрий Новокаин.