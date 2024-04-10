Музыканты группы Metallica представили кавер на две песни Элтона Джона
Музыканты легендарной американской метал-группы Metallica опубликовали видеозапись своего кавера на композиции Элтона Джона Funeral For A Friend/Love Lies Bleeding на трибьют-концерте в Вашингтоне, передает Blabbermouth.
Отмечается, что закрытое мероприятие было посвящено вручению Элтону и его соавтору Берни Топину премии Гершвина. По словам лидера Metallica Джеймса Хетфилда, дуэт Джона и Топина вдохновляет музыкантов коллектива. Гитарист Кирк Хэмметт добавил, что артисты «ответственны за одни из величайших песен» его детства.
Ранее финская группа Apocalyptica, исполняющая метал на виолончелях, представила инструментальную версию хита Metallica «The Unforgiven II», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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