Apocalyptica исполнила хит Metallica «The Unforgiven II» на виолончелях

Финская группа Apocalyptica, исполняющая метал на виолончелях, представила инструментальную версию хита Metallica «The Unforgiven II».

Коллектив выпустит целый альбом с каверами на треки легендарной трэш-метал-группы. Пластинка будет называться Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2. Планируется, что альбом выйдет в свет 7 июня.

Коллектив также представил кавер на The Four Horsemen. В записи участвовал бас-гитарист Metallica Роберт Трухильо.

Ранее Metallica объявила о второй «фазе» перевыпуска своих альбомов на виниле ограниченным тиражом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: пресс-служба группы Apocalyptica
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