Apocalyptica исполнила хит Metallica «The Unforgiven II» на виолончелях
Финская группа Apocalyptica, исполняющая метал на виолончелях, представила инструментальную версию хита Metallica «The Unforgiven II».
Коллектив выпустит целый альбом с каверами на треки легендарной трэш-метал-группы. Пластинка будет называться Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2. Планируется, что альбом выйдет в свет 7 июня.
Коллектив также представил кавер на The Four Horsemen. В записи участвовал бас-гитарист Metallica Роберт Трухильо.
Ранее Metallica объявила о второй «фазе» перевыпуска своих альбомов на виниле ограниченным тиражом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Apocalyptica исполнила хит Metallica «The Unforgiven II» на виолончелях
- Японская сеть фастфуда запустила лейбл для своего персонала, который любит создавать музыку
- МЧС РФ: Из подтопленного Орска эвакуирован 1121 человек
- Суд отправил под домашний арест владельца «Телеспорт груп» Петра Макаренко
- Жители Орска сообщают про еще один прорыв дамбы в районе Старого города
- Студия, где записывались Cannibal Corpse, стала достопримечательностью
- СМИ: Сальто могут убрать из списка запрещенных элементов в фигурном катании
- Сальдо сообщил о расстреле украинскими военными своих сослуживцев
- Минздрав: Восемь человек госпитализированы с кишечной инфекцией в Орске
- В Чечне запретили музыку, не соответствующую темпу от 80 до 116 ударов в минуту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru