Музыканты «Ay Yola» получили звания от главы Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров высоко оценил заслуги группы «Ay Yola» и присвоил ее участникам почетные звания, об этом стало известно в ходе еженедельного правительственного собрания региона.

Башкирская группа Ay Yola обошла Леди Гагу в чартах

Ринат Рамазанов стал народным артистом республики, а Руслан и Адель Шайхитдиновы — заслуженными, отметил в своем указе глава региона. Он добавил, что порадовался успехам группы, которая уже давно развивает культурную жизнь Башкирии. Ожидается, что в ближайшее время произойдет торжественная церемония награждения участников коллектива.

Башкирская группа «Ay Yola» обрела популярность благодаря треку «Homay», который попадал в топ-5 мирового чарта Shazam и в топ-10 самых прослушиваемых песен в России. Композиция посвящена мифической птице Хумай, главному персонажу башкирского эпоса «Урал-батыр».

Ранее певец Хабиб, родившийся в Казани, раскрыл спецкору НСН секрет мирового успеха песни башкирской группы Ay Yola и назвал их своими земляками.

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ФОТО: Страница группы в ВК / vk.com/ayyola.music
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