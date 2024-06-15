Музыкант Moby представил новый альбом
Американский певец и композитор Moby представил новый альбом «Always Centered at Night».
В пластинку вошли 12 композиций – коллабораций с разными известными музыкантами. Например, новая совместная песня с американской джазовой певицей Леди Блэкбёрд.
Также в новом альбоме представлены новые коллаборации с британским растафарианским музыкантом Бенджамином Зефанайей и американским хип-хоп-исполнителем Хосе Джеймсом и другими.
Ранее американская рок-группа Bon Jovi выпустила первую за четыре года пластинку под названием Forever, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru