Музыкант Moby представил новый альбом

Американский певец и композитор Moby представил новый альбом «Always Centered at Night».

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В пластинку вошли 12 композиций – коллабораций с разными известными музыкантами. Например, новая совместная песня с американской джазовой певицей Леди Блэкбёрд.

Также в новом альбоме представлены новые коллаборации с британским растафарианским музыкантом Бенджамином Зефанайей и американским хип-хоп-исполнителем Хосе Джеймсом и другими.

Ранее американская рок-группа Bon Jovi выпустила первую за четыре года пластинку под названием Forever, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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