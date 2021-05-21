«Песня впопыхах». Композицию Манижи сочли неподходящей для «Евровидения»

«Как правило, на Евровидении побеждает человек из первой тройки, которую называют букмекеры. Есть, конечно, исключения, когда артист выступает в финале очень убедительно. Но обычно, победитель из первой тройки. Поэтому, я не предрекаю Маниже какого-то хорошего места. Скорее всего, это задел на будущее. Если Манижа поедет на Евровидение в следующий раз, с учетом довольно приятного ее восприятия "евровидийной тусовкой", возможно, ей светит что-то большее. При этом, слышно, что ее песня готовилась впопыхах. Это не песня, а куски, фрагменты, DJ-сет. Это прикольно, здорово и по-современному, но не для "Евровидения"», - сказал Пономарев.

Манижа, представляющая Россию на Евровидении с песней Russian Woman, вышла в финал конкурса, проходящего в голландском Роттердаме.

По оценке букмекеров, главными фаворитами конкурса являются представители Италии, Франции и Швейцарии. Манижа, по их мнению, на 15-м месте среди претендентов на победу.

