«Песня впопыхах». Композицию Манижи сочли неподходящей для «Евровидения»
Манижа не входит в ТОП-3 рейтинга букмекеров, поэтому шансы на ее победу на Евровидении невелики, заявил на пресс-конференции в НСН музыкальный обозреватель Вадим Пономарев.
Песня Манижи на Евровидении звучит по-современному, однако шансы ее на победу в конкурсе невелики, заявил на пресс-конференции в НСН музыкальный обозреватель Вадим Пономарев.
«Как правило, на Евровидении побеждает человек из первой тройки, которую называют букмекеры. Есть, конечно, исключения, когда артист выступает в финале очень убедительно. Но обычно, победитель из первой тройки. Поэтому, я не предрекаю Маниже какого-то хорошего места. Скорее всего, это задел на будущее. Если Манижа поедет на Евровидение в следующий раз, с учетом довольно приятного ее восприятия "евровидийной тусовкой", возможно, ей светит что-то большее. При этом, слышно, что ее песня готовилась впопыхах. Это не песня, а куски, фрагменты, DJ-сет. Это прикольно, здорово и по-современному, но не для "Евровидения"», - сказал Пономарев.
Манижа, представляющая Россию на Евровидении с песней Russian Woman, вышла в финал конкурса, проходящего в голландском Роттердаме.
По оценке букмекеров, главными фаворитами конкурса являются представители Италии, Франции и Швейцарии. Манижа, по их мнению, на 15-м месте среди претендентов на победу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 937 / сут.
Умерли
118 тыс.+378 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 350 / сут.
- Роспотребнадзор поручил проверить популярные детские антистресс-игрушки
- Шапша предложил построить завод Tesla в Калужской области
- В Госдуму внесли проект, обязывающий IT-компании открывать российские филиалы
- Пересильд и Шипенко начнут подготовку к полету на МКС
- Ростуризм запускает онлайн-форму жалоб на завышения цен отелями
- В России подтвердили 8 937 случаев COVID-19 за сутки
- Песков заявил, что встреча Путина и Маска возможна
- Песков заявил, что анонимность в интернете вызывает беззаконие
- Песков назвал дипфейк страшной угрозой для человечества
- Илон Маск рассказал о появлении Tesla в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru