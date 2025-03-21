Музыкальное видео российского гитариста получило серебряную медаль GMA

Организаторами GMA отмечена инструментальная композиция «Африка» из нового гитарного шоу музыканта «Музыка в лицах», которая была исполнена на сцене концертного зала Национального центра «Россия» в феврале 2025 года.

«Очень рад, что нам удалось подарить зрителям такой праздник инструментальной музыки высшей пробы!», - заявил Мирошниченко.

Global Music Awards – престижная международная музыкальная премия, отмечающая лучших музыкантов со всего мира.

Ранее оперный певец Ильдар Абдразаков получил премию имени Дмитрия Шостаковича, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

