Музыкальное видео российского гитариста получило серебряную медаль GMA

Музыкальное видео российского гитариста-виртуоза Романа Мирошниченко получило серебряную медаль Global Music Awards(GMA) в категории «Best Live Performance» («Лучшее Живое Выступление») на ежегодной торжественной церемонии награждения лучших музыкантов 21 марта в Калифорнии.

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Организаторами GMA отмечена инструментальная композиция «Африка» из нового гитарного шоу музыканта «Музыка в лицах», которая была исполнена на сцене концертного зала Национального центра «Россия» в феврале 2025 года.

«Очень рад, что нам удалось подарить зрителям такой праздник инструментальной музыки высшей пробы!», - заявил Мирошниченко.

Global Music Awards – престижная международная музыкальная премия, отмечающая лучших музыкантов со всего мира.

Ранее оперный певец Ильдар Абдразаков получил премию имени Дмитрия Шостаковича, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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