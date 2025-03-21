Музыкальное видео российского гитариста получило серебряную медаль GMA
Музыкальное видео российского гитариста-виртуоза Романа Мирошниченко получило серебряную медаль Global Music Awards(GMA) в категории «Best Live Performance» («Лучшее Живое Выступление») на ежегодной торжественной церемонии награждения лучших музыкантов 21 марта в Калифорнии.
Организаторами GMA отмечена инструментальная композиция «Африка» из нового гитарного шоу музыканта «Музыка в лицах», которая была исполнена на сцене концертного зала Национального центра «Россия» в феврале 2025 года.
«Очень рад, что нам удалось подарить зрителям такой праздник инструментальной музыки высшей пробы!», - заявил Мирошниченко.
Global Music Awards – престижная международная музыкальная премия, отмечающая лучших музыкантов со всего мира.
Ранее оперный певец Ильдар Абдразаков получил премию имени Дмитрия Шостаковича, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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