Музыка Рахманинова возглавила чарт британской радиостанции
Музыка русского композитора Сергея Рахманинова третий год подряд стала самой любимой у любителей классической музыки в Великобритании. Об сообщает британская радиостанция Classic FM.
Уточняется, что речь идёт о концерте для фортепиано с оркестром №2, который возглавил ежегодный чарт станции в одиннадцатый раз.
«Концерт Рахманинова продолжает пленять сердца», - говорится в сообщении
На Classic FM добавили, что в голосовании приняли участие почти 90 тысяч слушателей, которые поставили на шестое место концерт для фортепиано с оркестром №2 Дмитрия Шостаковича.
Ранее композитор Алексей Рыбников подал в суд на сервисы YouTube, Apple Music, «МТС Музыка», «Звук», «ВКонтакте», «Яндекс Музыка», потребовав защитить его произведения и изъять их с музыкальных платформ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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