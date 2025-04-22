Музыка Рахманинова возглавила чарт британской радиостанции

Уточняется, что речь идёт о концерте для фортепиано с оркестром №2, который возглавил ежегодный чарт станции в одиннадцатый раз.

«Концерт Рахманинова продолжает пленять сердца», - говорится в сообщении

На Classic FM добавили, что в голосовании приняли участие почти 90 тысяч слушателей, которые поставили на шестое место концерт для фортепиано с оркестром №2 Дмитрия Шостаковича.

Ранее композитор Алексей Рыбников подал в суд на сервисы YouTube, Apple Music, «МТС Музыка», «Звук», «ВКонтакте», «Яндекс Музыка», потребовав защитить его произведения и изъять их с музыкальных платформ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

