Гергиев, Бодров и трио Bel Suono стали лауреатами премии BraVo

Среди победителей в отдельных номинациях — трио Bel Suono, признанное лучшим в категории «Классическая композиция в современном исполнении», и Ксения Дудникова, награжденная за лучший женский вокал. «Открытием года» названа Кристина Мхитарян. Приз за лучшую концертную площадку достался Королевской опере Маската (Оман).

Валерий Гергиев, художественный руководитель Большого и Мариинского театров, удостоен премии за вклад в мировую культуру. Балетом года признана постановка «Преступление и наказание» Бориса Эйфмана, оперой — «Риголетто» Джузеппе Верди в Большом театре. Отдельно отмечен балет «Иллюзии любви» Белорусского Большого театра, а Imperial Orchestra получил награду как лучший оркестр.

Премия BraVo вручается с 2018 года и охватывает десятки стран Евразии. Основной задачей организаторы называют развитие культурных связей и поддержку молодых исполнителей, передает «Радиоточка НСН».

