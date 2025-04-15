Гергиев, Бодров и трио Bel Suono стали лауреатами премии BraVo
В Москве на сцене Большого театра состоялась седьмая церемония вручения международной музыкальной премии BraVo. В числе лауреатов оказались российские и зарубежные исполнители, композиторы и коллективы, сообщают организаторы мероприятия.
От России премией были отмечены композитор Кузьма Бодров, дирижер Иван Никифорчин и певец Игорь Морозов. Кроме них, награды получили артисты из Эфиопии, Саудовской Аравии, Египта, Индии, Сербии, ЮАР и Японии. Никифорчин, выступая с благодарственной речью, подчеркнул объединяющую силу искусства и выразил признательность коллегам и слушателям за оказанное доверие.
Среди победителей в отдельных номинациях — трио Bel Suono, признанное лучшим в категории «Классическая композиция в современном исполнении», и Ксения Дудникова, награжденная за лучший женский вокал. «Открытием года» названа Кристина Мхитарян. Приз за лучшую концертную площадку достался Королевской опере Маската (Оман).
Валерий Гергиев, художественный руководитель Большого и Мариинского театров, удостоен премии за вклад в мировую культуру. Балетом года признана постановка «Преступление и наказание» Бориса Эйфмана, оперой — «Риголетто» Джузеппе Верди в Большом театре. Отдельно отмечен балет «Иллюзии любви» Белорусского Большого театра, а Imperial Orchestra получил награду как лучший оркестр.
Премия BraVo вручается с 2018 года и охватывает десятки стран Евразии. Основной задачей организаторы называют развитие культурных связей и поддержку молодых исполнителей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актер из фильма «Астерикс и Обеликс» выйдет из тюрьмы с электронным браслетом
- Евросоюз пригрозил Сербии отказать в членстве из-за приезда Вучича на парад 9 мая
- Трамп подтвердил идею присоединения Канады к США в статусе 51-го штата
- МВД окажет содействие переехавшему из Германии в РФ Максиму Житникову
- Россияне массово пожаловались на сбои в работе RuTracker
- Роспотребнадзор опроверг загрязнение на курортах Черного моря
- Генсек НАТО: Украине не обещали, что членство в альянсе войдет в мирное соглашение
- Над Брянской областью сбили семь украинских дронов
- США допустили экономическое партнерство с Россией
- Жителя Мелитополя обвинили в призывах к экстремизму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru