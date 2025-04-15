Гергиев, Бодров и трио Bel Suono стали лауреатами премии BraVo

В Москве на сцене Большого театра состоялась седьмая церемония вручения международной музыкальной премии BraVo. В числе лауреатов оказались российские и зарубежные исполнители, композиторы и коллективы, сообщают организаторы мероприятия.

От России премией были отмечены композитор Кузьма Бодров, дирижер Иван Никифорчин и певец Игорь Морозов. Кроме них, награды получили артисты из Эфиопии, Саудовской Аравии, Египта, Индии, Сербии, ЮАР и Японии. Никифорчин, выступая с благодарственной речью, подчеркнул объединяющую силу искусства и выразил признательность коллегам и слушателям за оказанное доверие.

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Среди победителей в отдельных номинациях — трио Bel Suono, признанное лучшим в категории «Классическая композиция в современном исполнении», и Ксения Дудникова, награжденная за лучший женский вокал. «Открытием года» названа Кристина Мхитарян. Приз за лучшую концертную площадку достался Королевской опере Маската (Оман).

Валерий Гергиев, художественный руководитель Большого и Мариинского театров, удостоен премии за вклад в мировую культуру. Балетом года признана постановка «Преступление и наказание» Бориса Эйфмана, оперой — «Риголетто» Джузеппе Верди в Большом театре. Отдельно отмечен балет «Иллюзии любви» Белорусского Большого театра, а Imperial Orchestra получил награду как лучший оркестр.

Премия BraVo вручается с 2018 года и охватывает десятки стран Евразии. Основной задачей организаторы называют развитие культурных связей и поддержку молодых исполнителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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