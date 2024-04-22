Музыка мегаполисов: Леонид и Николай Винцкевичи выступят в «Джазе на воде»

Дуэт родился и развивался в городе Курск. Сегодня музыканты известны не только в России, но и за ее пределами. Николай – обладатель музыкальной премии им. Майлса Девиса «MILES Award». Творческий тандем Винцкевичей играл в лучших залах России, Европы, Америки и Скандинавии. В четверг, 25 апреля музыканты сыграют авторские композиции из последних альбомов, которые вышли в России и Англии: «California spirit», «Sugar Fields», «Vive L’amour» и, конечно, джазовую классику.

«В сочетании с природой, с удивительными архитектурными сооружениями музыка звучит совершенно по-новому. В нашей программе «Джаз на яхте» мы будем исполнять музыку, которая звучала на джазовых радиостанциях Лондона, Нью-Йорка, Москвы, Парижа. Я надеюсь, мы проведем с вами замечательный вечер. Ждем вас, чтобы поделиться своей музыкой и своим мыслями и историями о джазе!», - рассказал Леонид Винцкевич.

Посадка гостей традиционно начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление яхты – в 20:00.

