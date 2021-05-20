Muse празднуют 20-летие альбома «Origin Of Symmetry» пластинкой ремиксов

Ранее музыканты Muse заявляли о возможности проведения специального шоу, которое было бы посвящено годовщине «Origin Of Symmetry». Правда, по признанию фронтмена команды Мэттью Беллами, такой концерт мог бы состояться только в 2022 году, после снятия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В прошлом году артисты начали работать над своим новым альбомом. По словам Беллами, музыканты рассматривали вариант переезда в родной город Тинмут в Девоне для записи пластинки.

