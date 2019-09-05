«Мураками» не терпится выступить на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» станет одним из самых заметных мероприятий, которыми Москва отметит своё 872-летие. Грандиозный рок-концерт пройдёт 7 и 8 сентября в центре столицы, на проспекте Академика Сахарова. Двухдневный музыкальный марафон соберет артистов, которые недавно отпраздновали 20-летие легендарного «НАШЕСТВИЯ». На сцену выйдут актуальные молодые артисты и, конечно же, легенды эфира «НАШЕго Радио». «Ария», Гарик Сукачёв, Вадим Самойлов, Сергей Бобунец, «СЛОТ», «7Б», «СерьГа», Найк Борзов – лишь небольшая часть участников фестиваля.

Диляра Вагапова из группы «Мураками» призналась НСН, что с нетерпением ждет выступления на дне города, ей невероятно приятно иметь возможность порадовать в этот праздничный день жителей столицы.

«День города для нас - значимый момент, как и дни других городов, ну а Москва занимает определенное место, быть в центре Москвы в этот день – это, действительно, очень приятно. День города – это позитив, мы надеемся, что будет солнечно, это немаловажно, чтобы у всех окружающих было приподнятое и возвышенное настроение. А без музыки, как говорится, никуда. Важно, чтобы она звучала для всех, кто будет присутствовать на фестивале "НАШИ В ГОРОДЕ". Тем более, музыка в день города – это драйв и позитивчик», - отметила она.

Солистка группы «Мураками» рассказала, что проведение фестиваля в центре города делает его доступным для многих жителей столицы, пропадает необходимость долго куда-то добираться.

«Когда ты находишься в центре столицы, понимаешь, что вот эти родные улицы, каждый из нас может прийти на фестиваль, не надо никуда ехать, самое главное, это выйти на улицу и стать частью этого мероприятия. Когда у тебя есть возможность присоединиться к большому фестивалю, мне кажется, глупо ее не использовать. Мы будем играть те песни, которые нравятся слушателям "Нашего радио", мы будем бахать свои хиты, будем радовать всех. Это очень круто, ты можешь почувствовать эту волну "Нашествия" еще и осенью, еще и в центре столицы, это невероятно здорово!» - заметила она.

Диляра Вагапова пожелала Москве хорошеть каждый год, а москвичам заботиться о своем городе.

«Дорогая наша столица, дорогая наша Москва! Становись с каждым годом все краше и краше! Пусть москвичи радуют и тебя, делают все возможное, чтобы улицы были чище, пусть музыка звучит из каждого твоего двора», - заключила она.

Весь список исполнителей и расписание фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» - на официальном сайте Nashe.ru. Следите за новостями в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции!

7 и 8 сентября, «НАШИ В ГОРОДЕ». Вход – свободный.

