«Мумий Тролль» впервые сыграет все песни с «Точно Ртуть Алоэ»

Двадцатилетие альбома «Точно Ртуть Алоэ» группа «Мумий Тролль» отметит концертом в «Мумий Тролль Music Bar» 27 мая.

Празднование юбилея планировалось еще в 2020 году, но его пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.

Релиз альбома состоялся 5 февраля 2000 года. Тогда он был назван «первым альбомом нового тысячелетия». 27 мая «Мумий Тролль» сыграет только песни из этой пластинки, причем впервые в истории группы все они прозвучат живьем в одном концерте.

