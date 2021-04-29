«Мумий Тролль» впервые сыграет все песни с «Точно Ртуть Алоэ»
29 апреля 202119:37
Двадцатилетие альбома «Точно Ртуть Алоэ» группа «Мумий Тролль» отметит концертом в «Мумий Тролль Music Bar» 27 мая.
Празднование юбилея планировалось еще в 2020 году, но его пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.
Релиз альбома состоялся 5 февраля 2000 года. Тогда он был назван «первым альбомом нового тысячелетия». 27 мая «Мумий Тролль» сыграет только песни из этой пластинки, причем впервые в истории группы все они прозвучат живьем в одном концерте.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru