«Мумий Тролль» возвращается с концертом в Москву

Первое почти за год выступление группы «Мумий Тролль» в столице состоится 17 апреля в Music Media Dome.

Коллектив сейчас находится на Дальнем Востоке, где проводит репетиции перед сольным выступлением. В своем Instagram они показали, как барабанщик группы Олег Пунгин играет партии на ударных.

В 2020 году 25 и 26 марта коллектив планировал отметить выступлениями в «Мумий Тролль Music Bar» юбилей альбома «Точно Ртуть Алоэ», но концерты пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Живой концерт группы «Мумий Тролль» в Москве состоялся уже почти год назад 12 декабря 2019 года в ВТБ «Арене».

20-летие альбома «Морская» коллектив праздновал онлайн-концертом осенью 2020 года.

