MTV перевыпустит акустический концерт Эрика Клэптона «Unplugged»

Речь идёт о концерте Клэптона, который был снят в студии Bray Studios в Виндзоре (Великобритания) в 1992 году. После него музыкант выпустил концертный альбом, который был продан тиражом более 26 млн копий и стал самым продаваемым концертным альбомом всех времён, а также получил получил сразу шесть премий Грэмми.

В новое издание, которое прошло через ремикширование и ремастеринг, помимо концерта войдут эксклюзивные материалы, в том числе снятые за сценой.

Ранее британская рок-группа Black Sabbath объявила о временном воссоединении впервые за 20 лет. Это произойдёт в рамках единственного концерта в Бирмингеме, где на сцену выйдут Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».