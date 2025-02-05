MTV перевыпустит акустический концерт Эрика Клэптона «Unplugged»
Телеканал MTV анонсировал перевыпуск спецвыпуск своего акустического проекта «Unplugged» с участием Эрика Клэптона. Релиз «Eric Clapton Unplugged... Over 30 Years Later» («Эрик Клэптон «вживую»... Более 30 лет спустя») выйдет 12 февраля на онлайн-платформе Paramount+.
Речь идёт о концерте Клэптона, который был снят в студии Bray Studios в Виндзоре (Великобритания) в 1992 году. После него музыкант выпустил концертный альбом, который был продан тиражом более 26 млн копий и стал самым продаваемым концертным альбомом всех времён, а также получил получил сразу шесть премий Грэмми.
В новое издание, которое прошло через ремикширование и ремастеринг, помимо концерта войдут эксклюзивные материалы, в том числе снятые за сценой.
Ранее британская рок-группа Black Sabbath объявила о временном воссоединении впервые за 20 лет. Это произойдёт в рамках единственного концерта в Бирмингеме, где на сцену выйдут Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru