На аукцион выставят письмо Леннона, в котором он предложил Клэптону создать супергруппу
Письмо Джона Леннона к британскому рок-музыканту Эрику Клэптону, в котором солист The Beatles пригласил коллегу присоединиться к новой группе, выставят на аукцион International Autograph Auctions Europe SL, передает The Guardian.
Письмо на семь страниц было написано в 1971 году. Леннон тогда задумывался о сотрудничестве с разными звездами музыкальной сферы. По словам Леннона, он хотел «вернуть рок-н-роллу яйца» после распада The Beatles.
Леннон также рассматривал для себя сотрудничество с Филом Спектором, Клаусом Форманом, Джимом Кельтнером и Ники Хопкинсом.
Ранее стало известно, что режиссер Сэм Мендес планирует снять биографические картины о группе The Beatles, напоминает RT.
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