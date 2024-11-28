На аукцион выставят письмо Леннона, в котором он предложил Клэптону создать супергруппу

Письмо на семь страниц было написано в 1971 году. Леннон тогда задумывался о сотрудничестве с разными звездами музыкальной сферы. По словам Леннона, он хотел «вернуть рок-н-роллу яйца» после распада The Beatles.

Леннон также рассматривал для себя сотрудничество с Филом Спектором, Клаусом Форманом, Джимом Кельтнером и Ники Хопкинсом.

Ранее стало известно, что режиссер Сэм Мендес планирует снять биографические картины о группе The Beatles, напоминает RT.

