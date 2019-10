Москвичей пригласили на афтепати концертов «БИ-2»

До шоу «Би-2» с новой программой «New Best» осталось всего 2 дня! 25 и 26 октября сразу два больших концерта пройдут на московской ВТБ Арене. 26 октября на разогреве у группы выступит британский коллектив All We Need, а вот 25 – команда «Сети» во главе с Яном Николенко. А 27 октября все желающие приглашаются на афтепати концертов, а именно – на сольный концерт «Сетей» в клуб «16 Тонн». Ян Николенко заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» и рассказал о программе концерта. Подробности – только на НСН.

«У меня в свое время была англоязычная группа, которая называлась «Эдипов комплекс». И в прошлый раз в качестве сюрприза на концерте "Сетей" мы решили сыграть несколько песен этой группы. Более того, на концерт к нам специально из Питера приехал наш тогдашний басит Миша Хаит, который вместе с нами играл песни "Эдипова комплекса". На этот раз мы решили не ворошить прошлое и сыграть новые треки. Мы сыграем три новые песни "Сетей", которые вообще еще нигде не показывали. Они до сих пор только в процессе записи», - отметил музыкант.

На сцене «16 Тонн» обязательно появятся музыканты группы «Би-2», так что не пропустите.