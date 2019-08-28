Москва отметит День города по-НАШЕму

В первые выходные сентября Москва традиционно готовится отпраздновать День города. К 872-летию столицы радиостанция «НАШЕ Радио» готовит грандиозный по своему размаху подарок!

Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» соберёт всех в центре Москвы – на проспекте Академика Сахарова - и подарит москвичам и гостям столицы незабываемые эмоции и впечатления на весь год. Музыкальный марафон не ограничится одним днём и станет поистине масштабным событием культурной жизни города: на протяжении всего уикенда - 7 и 8 сентября, с 13:00 до самого вечера – зрителей ожидает почти 20 часов НАШЕй музыки.

Успели затосковать по жаркому лету и «Главному приключению года»? Тогда вам точно на «НАШИ В ГОРОДЕ», ведь на впечатляющем музыкальном марафоне с главными хитами выступят участники фестиваля «НАШЕСТВИЕ». Праздновать День города вместе с нами будут как легендарные артисты «НАШЕго Радио», на чьих песнях выросло не одно поколение, так и яркие, актуальные группы, представляющие современную сцену.

Весь лайнап и расписание фестиваля - на официальном сайте Nashe.ru. Следите за новостями в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции!

7 и 8 сентября, «НАШИ В ГОРОДЕ». Вход – свободный.

Все НАШИ будут там!

