Мосгорсуд подтвердил штраф Noize MC за отсутствие маркировки
Мосгорсуд оставил без изменений решение Таганского районного суда Москвы, оштрафовавшего музыканта Noize MC (признан в РФ иноагентом) (Иван Алексеев), признанного иностранным агентом, на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.
Причиной штрафа стало отсутствие обязательной маркировки в интернет-публикациях Алексеева. Постановление, вынесенное в апреле, было обжаловано, однако апелляционная жалоба музыканта осталась без удовлетворения.
Noize MC — популярный российский музыкант и рэпер, получивший признание за острые тексты на социальные и политические темы.
В апреле 2023 года он был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, передает «Радиоточка НСН».
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