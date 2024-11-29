Мосгорсуд подтвердил штраф Noize MC за отсутствие маркировки

Мосгорсуд оставил без изменений решение Таганского районного суда Москвы, оштрафовавшего музыканта Noize MC (признан в РФ иноагентом) (Иван Алексеев), признанного иностранным агентом, на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.

Причиной штрафа стало отсутствие обязательной маркировки в интернет-публикациях Алексеева. Постановление, вынесенное в апреле, было обжаловано, однако апелляционная жалоба музыканта осталась без удовлетворения.