Мосгорсуд подтвердил штраф Noize MC за отсутствие маркировки

Мосгорсуд оставил без изменений решение Таганского районного суда Москвы, оштрафовавшего музыканта Noize MC (признан в РФ иноагентом) (Иван Алексеев), признанного иностранным агентом, на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.

Причиной штрафа стало отсутствие обязательной маркировки в интернет-публикациях Алексеева. Постановление, вынесенное в апреле, было обжаловано, однако апелляционная жалоба музыканта осталась без удовлетворения.

Noize MC обжаловал штраф за дискредитацию армии

Noize MC — популярный российский музыкант и рэпер, получивший признание за острые тексты на социальные и политические темы.

В апреле 2023 года он был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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