«Морковку не хотят»: Скляренко заявил, что на смену «братству» в роке пришли деньги
Лидер группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко заявил НСН, что рок стал менее протестным и более душевным, но братство в индустрии разбилось о деньги.
Слово «протест» изжило себя в рок-музыке, это направление стало больше про душу, заявил НСН лидер панк-группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко.
Музыкант Гарик Сукачев ранее заявил, что 1990-е годы убили рок-движение: именно тогда вместе с коммерциализацией рок-музыка перестала быть протестной. По его словам, рок перестал быть движением, с чем лично ему было сложно смириться, потому что раньше были времена «взаимовыручки, товарищества, пения песен под гитару на кухне друг другу». Сукачев заявил, что сейчас рок для него – не личное братство, а «деньги и борьба, кто круче». Скляренко согласился с такими выводами.
«Дело в том, что рок – это всегда был протест, но просто не очень понятно, против чего протестовать. С каждым витком истории протест все больше, больше люди находят, против чего протестовать. В итоге протестуют против всего подряд. Поэтому само слово «протест» изжило себя в рок-музыке, больше это стало про душу. Тут Гарик Сукачев прав, что протестной составляющей как бы нет», - отметил он.
При этом он также признал, что братство в индустрии разбилось о деньги, так как все выбирают «сладкий торт», а не «морковку».
«Я воспринимал это как движ, пока не появились деньги. Пришли люди, которые сказали, что знают, куда нам нужно идти. Все поели после морковки сладкого торта, морковку больше не хотят. Поэтому все слабые. Если предлагают большие деньги, братство заканчивается. Тут Гарик снова прав. Все друг за друга горой до тех пор, пока дело не касается бабла», - посетовал собеседник НСН.
Рок-музыка не должна быть протестной, потому что бездумное бунтарство просто ради бунтарства бессмысленно, рассказал ранее гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов «Радиоточке НСН».
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