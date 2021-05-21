Моргенштерн представил новый альбом за миллион долларов

Рэпер Моргенштерн выпустили новый альбом с названием «Million Dollar: Happiness». Название пластинки аллюзия на лонгплей рэпера Pharaon «Million Dollar Depression».

Альбом Моргенштерна выпустил лейбл Atlantic Records Russia, глава которого Бахтияр Алиев утверждает, что певец получил за свою работу миллион долларов. Ранее ту же информацию озвучил и сам Моргенштерн.

За первый час после выхода альбом «Million Dollar: Happiness» собрал 2,9 миллионов прослушиваний.



