Morcheeba спела с оборотнями
Группа Morcheeba представила новый клип на песню «Killed Our Love». Этот ролик является продолжением их предыдущего клипа «The Moon» и снят тем же режиссером Мартином Дж. Пикерингом.
На видео музыканты поют в таинственном лесу, а солистка Скай Эдвардс встречает стаю волков-оборотней.
Треки «The Moon» и «Killed Our Love» войдут в новую пластинку Morcheeba «Blackest Blue», релиз которой запланирован на 14 мая. В Москве концерт группы должен состояться 4 июня в Зеленом театре на ВДНХ.
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