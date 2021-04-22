Morcheeba спела с оборотнями

Группа Morcheeba представила новый клип на песню «Killed Our Love». Этот ролик является продолжением их предыдущего клипа «The Moon» и снят тем же режиссером Мартином Дж. Пикерингом.

На видео музыканты поют в таинственном лесу, а солистка Скай Эдвардс встречает стаю волков-оборотней.

Треки «The Moon» и «Killed Our Love» войдут в новую пластинку Morcheeba «Blackest Blue», релиз которой запланирован на 14 мая. В Москве концерт группы должен состояться 4 июня в Зеленом театре на ВДНХ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: YouTube/Morcheeba
ТЕГИ:МузыкантыМузыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры