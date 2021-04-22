Morcheeba спела с оборотнями

Группа Morcheeba представила новый клип на песню «Killed Our Love». Этот ролик является продолжением их предыдущего клипа «The Moon» и снят тем же режиссером Мартином Дж. Пикерингом.

На видео музыканты поют в таинственном лесу, а солистка Скай Эдвардс встречает стаю волков-оборотней.