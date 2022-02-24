«Мое сердце разрывается»: Лобода призвала остановить войну на Украине

Украинская певица Светлана Лобода заявила, что ее «сердце разрывается» от происходящего на Украине. Об этом исполнительница написала на своей странице в Instagram.

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Она отметила, что ей больно от ситуации, которая сейчас сложилась на Украине, и добавила, что не может «сдержать слез».

Лобода призвала остановить войну в стране. По ее словам, сейчас это самое главное.

Ранее российский певец Валерий Меладзе также призвал остановить войну России и Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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