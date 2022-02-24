«Мое сердце разрывается»: Лобода призвала остановить войну на Украине

Она отметила, что ей больно от ситуации, которая сейчас сложилась на Украине, и добавила, что не может «сдержать слез».

Лобода призвала остановить войну в стране. По ее словам, сейчас это самое главное.

Ранее российский певец Валерий Меладзе также призвал остановить войну России и Украины.