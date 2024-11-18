«Модный и народная»: Нигай назвала классным совместный альбом Шнурова и Инстасамки

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и певица и блогер Дарья Зотеева (известна как Инстасамка), записавшие совместный альбом «Бумеры и зумеры», прекрасно дополняют друг друга в совместном творчестве. Такое мнение высказала спецкору НСН блогер и певица Карина Нигай на премии Woman.ru.

«Мне кажется, это классная коллаборация, очень хайповые артисты. Инстасамка сделает Шнурова очень модным, а Шнур ее — очень народной», — сказала Нигай.