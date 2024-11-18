«Модный и народная»: Нигай назвала классным совместный альбом Шнурова и Инстасамки

Новый альбом Инстасамки и Сергея Шнурова очень удачный, совместная работа принесет пользу артистам, сказала НСН Карина Нигай.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и певица и блогер Дарья Зотеева (известна как Инстасамка), записавшие совместный альбом «Бумеры и зумеры», прекрасно дополняют друг друга в совместном творчестве. Такое мнение высказала спецкору НСН блогер и певица Карина Нигай на премии Woman.ru.

«Мне кажется, это классная коллаборация, очень хайповые артисты. Инстасамка сделает Шнурова очень модным, а Шнур ее — очень народной», — сказала Нигай.

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Певица также добавила, что посвятит 2025 год работе над своими треками и записи альбома.

«В следующем году я буду больше заниматься своими треками, мне сейчас интересно записать свой альбом. Не исключаю, что впоследствии буду сотрудничать с другими артистами», — отметила она.

Ранее певец Александр Панайотов заявил, что Шнуров и Инстасамка схожи в творческом плане, поэтому у тандема хороший потенциал. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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