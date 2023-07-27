Мизулина: Росмолодежь запретила песню Алёны Швец на трех платформах

Одна из песен певицы Алены Швец по решению Росмолодежи подлежит удалению с YouTube, VK и «Мой мир». Об этом проинформировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Мизулина потребовала проверить трех рэперов на пропаганду наркотиков

По её словам, в реестр запрещенных видео внесена и запись концертного выступления Швец.

Мизулина уже обращалась в Генеральную прокуратуру РФ с целью проверки творчества певицы, которая, по её мнению, проповедует нетрадиционные отношения среди подростков.

Ранее Екатерина Мизулина заявила, что полиция завела на рэпера Kizaru административное дело, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Страница Алены Швец во "ВКонтакте"
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