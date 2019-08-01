Милонов: Место Rammstein - на корпоративе в бане!

Отыграв на московском стадионе «Лужники» концерт 29 июля, группа Rammstein спустя два дня призналась в любви к России. В Instagram-аккаунте немецкого коллектива появилось сделанное во время концерта фото поцелуя гитаристов Пауля Ландерса и Рихарда Круспе с подписью на русском языке «Россия, мы любим тебя!». Таким образом, пишут СМИ, музыканты выразили поддержку российскому ЛГБТ-сообществу.

Поступок немецкой группы, известной своим эпатажными поступками, далеко не всем в России пришелся по душе. Известный своей жесткой позицией по вопросу сексуальных меньшинств, депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН призвал оградить страну от творчества подобных коллективов.

«Если мы будем продолжать весь этот сброд, шлак, шалупень из помойки Европы собирать у себя, то они так и будут себя вести. Они посчитали возможным вести себя подобным образом, мы должны посчитать возможным ограничить себя от этого мусора. Тем более, в Европе полным-полно приличных исполнителей, которые не будут таким эпатажным образом пытаться о себе напомнить. Спокойно можно себя очистить, оградить от подобного рода идиотов, которые на сцене предпочитают целоваться в поддержку каких-то там групп ЛГБТ. Если они хотят целоваться, могут целоваться на Украине. На Украине их готовы облизать с ног до головы только потому, что они приехали из Европы. А у нас могут спеть у кого-то на корпоративе в бане, это максимум что они могут, это их уровень», — заявил депутат.