МИД РФ: Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет на «Live Арене»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Москве на «Live Арене». Об этом ТАСС заявил глава департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.

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Он отметил, что вся работа «ведется при поддержке» министерства, однако оно «не является ведущей силой» для таких мероприятий.

Алимов добавил, что участие в конкурсе примут представители не менее 20 стран.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин пригласил Белоруссию принять участие в конкурсе «Интервидение», пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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