МИД РФ: Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет на «Live Арене»

Он отметил, что вся работа «ведется при поддержке» министерства, однако оно «не является ведущей силой» для таких мероприятий.

Алимов добавил, что участие в конкурсе примут представители не менее 20 стран.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин пригласил Белоруссию принять участие в конкурсе «Интервидение», пишут «Известия».

