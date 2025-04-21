МИД РФ: Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет на «Live Арене»
21 апреля 202518:21
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Москве на «Live Арене». Об этом ТАСС заявил глава департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.
Он отметил, что вся работа «ведется при поддержке» министерства, однако оно «не является ведущей силой» для таких мероприятий.
Алимов добавил, что участие в конкурсе примут представители не менее 20 стран.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин пригласил Белоруссию принять участие в конкурсе «Интервидение», пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru