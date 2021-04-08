Мэттью Беллами выпустит альбом сольных версий песен Muse
Фронтмен Muse Мэтт Беллами рассказал о скорм выходе пластинки с новой версией песен Muse.
Фронтмен Muse Мэттью Беллами 16 июля выпустит альбом «Cryosleep». В новую пластинку войдут 10 песен, включая саундтрек к сериалу «Игра Престолов» «Pray», кавер на песню «Bridge Over Troubled Water» - Simon & Garfunkel’s, а также сольные версии треков Muse «Unintended», «Take A Bow» и «Guiding Light».
Беллами также рассказал, что при записи своей версии «Guiding Light» он использовал гитару Джефф Бакли (американский мультиинструменталист, - прим. НСН).
«У меня была целая команда людей, которая тщательно проверяла инструмент, чтобы убедиться, что это абсолютно точно она и есть», - рассказал Беллами.
Он отметил, что его эксперименты с гитарой Бакли на этом не закончатся и он намерен использовать инструмент при записи нового альбома Muse.
«На самом деле я уже использовал его. Это кавер на песню, которую мы делаем с Jaded Hearts Club. Но я надеюсь использовать это немного здесь и там в следующем альбоме Muse»,- рассказал музыкант.
В планах у Muse большим шоу отметить 20-летие своего основополагающего альбома «Origin Of Symmetry», записать новую пластинку и по возможности отправится в тур.
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