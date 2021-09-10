Metallica выпустила «Black Album» с каверами на 12 песен

Американская группа Metallica представила два новых релиза, которые посвятила 30-летию своего альбома «Black Album».

В частности, на сайте музыкантов доступен к покупке благотворительный альбом «Metallica Blacklist», в который вошли 53 кавер-версии на 12 песен из «Black Album», которые исполнили Элтон Джон, Майли Сайрус, Chase & Status, Portugal. The Man, Дэйв Гаан из Depeche Mode, Игорь Левит, Фиби Бриджерс и другие.

Второй альбом - «Metallica (Remastered)» - является переизданием «Black Album» с улучшенным качеством звука.

Также доступна расширенная версия из трёх релизов, в которую также вошли демо-версии песен и записи с концертов.

Ранее была анонсирована книга «Metallica. Книга за 24 доллара 95 центов», в которой анализируется культурная значимость американских рокеров.

