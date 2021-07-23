О группе METALLICA выйдет книга
Книга с названием «METALLICA. Книга за 24 доллара 95 центов» увидит свет уже 15 августа.
Согласно анонсам, в ней анализируется культурная значимость METALLICA. Отдельные главы посвящены каждому участнику, каждому альбому, гастролям, моде, книгам, фильму, влияниям, фанатам, истории.
«Я хотел, чтобы это было нечто большее, чем просто подборка фактов, которые люди и так могут найти в Интернете», - говорит автор книги Бен Апатов, преподаватель писательского дела и музыкальный журналист.
В результате получилось самое полное издание о группе на текущий момент, охватывающее их карьеру вплоть до 2021 года.
В книгу входят не публиковавшиеся фотографии, предисловие писательницы Лайны Дэвис, новые расшифровки видеоинтервью и вырезки из журналов, ранее недоступные в Интернете.
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