Metallica анонсировала концертный фильм с виртуальной реальностью
Группа Metallica анонсировала новый иммерсивный концертный фильм. Его отличительной особенностью станет применение технологий виртуальной реальности.
Отмечается, что проект был создан совместно с компанией Apple. В этой связи оценить концертный фильм смогут зрители, которые приобрели себе очки смешанной реальности Apple Vision Pro.
В концертник, который появится 14 марта, вошли кадры с недавнего тура группы «M72», а именно с шоу в Мехико. Фанатам пообещали сверхвысокое разрешение, пространственный звук и беспрецедентный доступ к разным точкам обзора.
«С Metallica на Apple Vision Pro вы чувствуете себя так, как будто вы там: в первом ряду, за кулисами и даже на сцене с одной из величайших групп всех времен», - заявил вице-президент Apple по маркетинговым коммуникациям Тор Мюрен.
Ранее группа Metallica пожертвовала полмиллиона долларов США на ликвидацию последствий лесных пожаров в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Путин 13 марта встретится со спецпосланником президента США
- СМИ: Илон Маск не смог остановить рост госрасходов в США
- Metallica анонсировала концертный фильм с виртуальной реальностью
- Лукашенко заявил, что у США нет никакого плана по конфликту в Украине
- Алаудинов: В Курской области осталось освободить пять населенных пунктов
- «Не уловка»: Лукашенко оценил предложение США о временном перемирии на Украине
- Лукашенко выступит в Совете Федерации РФ
- Россиянам рассказали, когда налоговый вычет при покупке жилья превысит миллион
- В X5 Group рассказали о судьбе разграбленной в Судже «Пятерочки»
- Россиянам объяснили, как избежать выгорания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru